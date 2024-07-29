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لبنان

بعد تهديد إسرائيل.. الحوثيون: نقف مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان

Lebanon 24
29-07-2024 | 23:25
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شدد رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين محمد عبد السلام، أنهم يساندون ويقفون مع لبنان للدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان إسرائيلي، أو خطر محدق.

وأكد محمد عبد السلام أن موقف اليمن صريح وواضح ضد أي عدوان إسرائيلي على فلسطين ولبنان واليمن وأي مكان.
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وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو محتل للأراضي الفلسطينية ولأراض سورية وجزء من الأراضي اللبنانية وهو في موقف المعتدي".

ووصل رئيس الوفد اليمني المفاوض التابع للحوثيين إلى طهران، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال محمد عبد السلام لدى وصوله إلى طهران أنه سيشارك في مراسم التنصيب وسيجري لقاءات مع الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

ووجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله بالمسؤولية عن حادث بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل متوعدة برد قاس، رغم تأكيد الحزب أن لا دخل له في القصف ونفى مسؤوليته عن الحادثة. (روسيا اليوم)

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