هذا ما قالته رئيسة وزراء إيطاليا إزاء خطر التصعيد في لبنان

عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن ما يحدث في لبنان بسبب خطر التصعيد الإقليمي، قائلة: "أنا قلقة جدًا".

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وأفادت بأن هناك جهات إقليمية تحاول استفزاز إسرائيل ويجب عليها ألا تقع في مثل هذا "الفخ". (سكاي نيوز)