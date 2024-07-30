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لبنان

هذا ما قالته رئيسة وزراء إيطاليا إزاء خطر التصعيد في لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 01:11
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عبّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن ما يحدث في لبنان بسبب خطر التصعيد الإقليمي، قائلة: "أنا قلقة جدًا".
 
 
وأفادت بأن هناك جهات إقليمية تحاول استفزاز إسرائيل ويجب عليها ألا تقع في مثل هذا "الفخ". (سكاي نيوز)
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