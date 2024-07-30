نائب يحذّر: "هيدي واحدة وإلهن بَدْلا "

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أبدى عدد من النواب من الذين قدموا عريضة الى أمانة سر مجلس النواب يطالبون فيها بإسم المعارضة والمستقلين بفتح مجلس النواب وعقد جلسة من أجل مناقشة الوضع في الجنوب ، عتبهم على التعاطي معهم بهذه الخفة والإستهزاء وكأنهم غريبين عن هذا المجلس وعن تمثيل الشعب اللبناني.ولفت أحد النواب في إجتماع حزبي الى أن المقصود من عدم المبالاة بالعريضة من قبل رئاسة المجلس النيابي، توجيه رسالة واضحة ووقحة بأن هذا الملف ليس ابداً من شأنكم او شأن المجلس النيابي، بل يناقش مع المعنيين بالأمر سياسياً وميدانياً وليس مع النواب.المصدر لفت الى أن هذا التجاهل الكلي لهذه الفئة من النواب سوف تكون له تبعات إضافية وسلبية على العمل داخل المجلس النيابي.وختم المصدر بالقول عن لسان النائب "هيدي واحدة ،وإلهن بَدْلا " داخل المجلس .