هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه

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كان لافتا ما صرح به رئيس " حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب بعد حادثة مجدل شمس، اذ اعتبر البعض ان ما قاله وهاب هو اتهام غير مباشر لـ"حزب الله" باستهداف البلدة الدرزية في الجولان.وبحسب مصادر مطلعة فإن وهاب الذي ذهب بعيدا في معركته الاعلامية ضد بعض جمهور وقياديي "حزب الله" قال لبعض المقربين منه بأن موقفه الى جانب المقاومة لا يمكن ان يتغير.وترى المصادر ان وهاب يفصل بين موقفه مما حدث والذي جاء كردة فعل، وبين موقفه من المقاومة ومن "حزب الله" بشكل عام الذي لم يتغير خصوصا خلال الحرب..