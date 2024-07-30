الحاج حسن الى إيران لتمثيل لبنان في احتفال تسلم بزكشيان منصبه

غادر وزير الزراعة عباس الحاج حسن على رأس وفد بيروت، متوجها الى ايران، لتمثيل لبنان في احتفال تسلم رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزكشيان منصبه خلفا للرئيس ابراهيم رئيسي.

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