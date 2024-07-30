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لبنان

الحاج حسن الى إيران لتمثيل لبنان في احتفال تسلم بزكشيان منصبه

Lebanon 24
30-07-2024 | 01:23
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غادر وزير الزراعة عباس الحاج حسن على رأس وفد بيروت، متوجها الى ايران، لتمثيل لبنان في احتفال تسلم رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزكشيان منصبه خلفا للرئيس ابراهيم رئيسي.
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