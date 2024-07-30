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لبنان

قلق وخوف في الضاحية.. "لوين بدنا نروح"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2024 | 02:15
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منذ مساء السبت وحتى اليوم يسود القلق والتوتر والخوف منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب التهديدات الاسرائيلية المتتالية بالرد على هجوم مجدل شمس.
وفي حين اكتظت المحال والمتاجر بالسكان الذين هرعوا لتأمين التموين، عمد عدد آخر منهم الى  حزم أمتعته والاستعداد للتوجه الى أماكن أكثر أماناً.
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وسأل أحد المواطنين: "تهجرنا من الجنوب ومن الضاحية، وين بدنا نروح"؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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