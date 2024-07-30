Advertisement

لبنان

ماذا تعني التحذيرات من عدم السفر إلى لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1228154-638579255507440968.png
Doc-P-1228154-638579255507440968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق مصدر أمنيّ على طلب عدد من الدول الغربيّة والعربيّة من مواطنيها تجنّب السفر إلى لبنان، وقال إنّ هذا الإجراء إحترازيّ في ظلّ إستمرار التوتّر بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأوّل.
وأشار المصدر إلى أنّ هناك قناعة لدى هذه الدول من أنّ إسرائيل ستُوجّه ضربة ضدّ مواقع "حزب الله"، وقد تكون في أكثر من منطقة وليس فقط في الجنوب، ما دفع العديد من البلدان إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان أو التنقل في مناطق تُعتبر مُعرّضة للإستهداف.
Advertisement
وأوضح المصدر الأمنيّ أنّ التحذيرات لا تعني أنّ هناك حرباً، لأنّ هناك دعوات وضغوطات على إسرائيل لعدم توسيع الحرب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2024-07-30
05:14 | 2024-07-30
05:12 | 2024-07-30
05:10 | 2024-07-30
05:00 | 2024-07-30
04:58 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24