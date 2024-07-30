ماذا تعني التحذيرات من عدم السفر إلى لبنان؟

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علّق مصدر أمنيّ على طلب عدد من الدول الغربيّة والعربيّة من مواطنيها تجنّب السفر إلى لبنان، وقال إنّ هذا الإجراء إحترازيّ في ظلّ إستمرار التوتّر بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأوّل.وأشار المصدر إلى أنّ هناك قناعة لدى هذه الدول من أنّ إسرائيل ستُوجّه ضربة ضدّ مواقع "حزب الله"، وقد تكون في أكثر من منطقة وليس فقط في الجنوب، ما دفع العديد من البلدان إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان أو التنقل في مناطق تُعتبر مُعرّضة للإستهداف.وأوضح المصدر الأمنيّ أنّ التحذيرات لا تعني أنّ هناك حرباً، لأنّ هناك دعوات وضغوطات على إسرائيل لعدم توسيع الحرب.