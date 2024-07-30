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لبنان
تراجع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
30-07-2024
|
02:04
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انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة فيما استقر سعر الغاز، وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان: 1.623.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.661.000 ليرة لبنانية
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المازوت: 1.470.000 ليرة لبنانية
الغاز: 925.000 ليرة لبنانية
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