"الاعتدال الوطني": ندعم موقف الحكومة الداعي الى تطبيق القرارات الدولية

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أعلن "تكتل الاعتدال الوطني" في بيان له انه، "في ظل التهديد المتزايد بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة داخل لبنان خلال اليومين الماضيين، يؤكد مجدداً دعم الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبر عنه دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والداعي الى تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على غزة والانتهاكات المتكررة لجنوب لبنان".ورأى التكتل "ان هذا الظرف الدقيق الذي يمر به البلد يتطلب منّا جميعاً الوحدة والتضامن ونبذ التراشق الاعلامي وترك الخلافات السياسية جانباً لحماية لبنان من شرّ عدو لم يفرق يوماً بين مدني وعسكري في قصفه وتدميره".وتمنى التكتل ان تؤتي "الاتصالات الرسمية التي يجريها دولة رئيس الحكومة والديبلوماسية اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع عدد من الدول الصديقة للبنان ثمارها، وان تردع الضغوط الدولية جنون حكومة العدو وتمنع توسع رقعة الصراع الذي بدأ يتحول الى صراع اقليمي".