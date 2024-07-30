Advertisement

لبنان

"الاعتدال الوطني": ندعم موقف الحكومة الداعي الى تطبيق القرارات الدولية

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1228184-638579295339407188.png
Doc-P-1228184-638579295339407188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "تكتل الاعتدال الوطني" في بيان له انه، "في ظل التهديد المتزايد بتوجيه ضربة عسكرية كبيرة داخل لبنان خلال اليومين الماضيين، يؤكد  مجدداً دعم الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبر عنه دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والداعي الى تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على غزة والانتهاكات المتكررة لجنوب لبنان".
Advertisement
 

ورأى التكتل "ان هذا الظرف الدقيق الذي يمر به البلد يتطلب منّا جميعاً الوحدة والتضامن ونبذ التراشق الاعلامي وترك الخلافات السياسية جانباً لحماية لبنان من شرّ عدو لم يفرق يوماً بين مدني وعسكري في قصفه وتدميره".
 

وتمنى التكتل ان تؤتي "الاتصالات الرسمية التي يجريها دولة رئيس الحكومة والديبلوماسية اللبنانية ممثلة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع عدد من الدول الصديقة للبنان ثمارها، وان تردع الضغوط الدولية جنون حكومة العدو وتمنع توسع رقعة الصراع الذي بدأ يتحول الى صراع اقليمي".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2024-07-30
05:14 | 2024-07-30
05:12 | 2024-07-30
05:10 | 2024-07-30
05:00 | 2024-07-30
04:58 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24