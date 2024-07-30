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لبنان

شهيد جديد لحزب الله على طريق القدس.. هذه هويته

Lebanon 24
30-07-2024 | 03:09
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد حسن حسين ملك "بدر" مواليد عام ١٩٩٥ من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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القدس..

هويته

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