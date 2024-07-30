اندلاع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا... وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان

اندلع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا قضى على مساحة كبيرة من الاشجار المعمرة، وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان، بالإضافة لأسباب أمنية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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