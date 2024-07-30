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لبنان

اندلاع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا... وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان

Lebanon 24
30-07-2024 | 03:50
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اندلع حريق كبير في منطقة عزيبة الفوقا قضى على مساحة كبيرة من الاشجار المعمرة، وتعذر وصول سيارات الدفاع المدني لوعورة المكان، بالإضافة لأسباب أمنية، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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