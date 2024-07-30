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لبنان

أمن الدولة في الشمال تُخلي بلدتي الشويليت وبرسا من النازحين

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:15
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قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة الشويليت في قضاء زغرتا من النازحين السوريّين، ومن بعضهم المخالف في بلدة برسا في قضاء الكورة، بعد أن كانت قد توجّهت إليهم بإنذاراتٍ بالإخلاء قبل فترة، بناءً على قرارات الجهات الرسميّة المختصّة.
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