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لبنان

السفير الشماع نعى حطيط: لطالما أكد علو شأنه في القتال الديبلوماسي

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:21
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نعى السفير السابق في الأمم المتحدة  رغيد عصام الشماع،  العميد الركن الدكتور أمين حطيط، وقال في بيان: "كان لنبأ وفاة العميد حطيط وقع الصدمة علي، إذ بلغني، لما ولّده عندي، من استرجاع لحوار بيننا ، في حلقة عبر تلفزيون MTV، تبادلنا الرأي فيها، حملت تقديرنا المتبادل، خصوصا إجلالي لدوره، باسم لبنان، في ترسيم الخط الأزرق مع العدو الاسرائيلي، وعناده في الدفاع عن مصالح لبنان، وجملته الشهيرة، "إننا لن نتخلى ولو عن سنتمتر مربع، وسنسترده ولو من فم الذئب".
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أضاف: "الكل في الجيش اللبناني ينافس العميد حطيط في الذود عن مصالح لبنان، لكن ما مارسه في تلك المفاوضات، من حنكة ودراية، أكد علو شأنه في القتال الديبلوماسي، كما أمره في دوره الوطني العسكري".

 
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