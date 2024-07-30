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لبنان

في 7 مناطق مختلفة بلبنان.. الجيش الاسرائيلي يزعم استهدافه 10 أهداف تابعة لـ "الحزب"

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:30
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زعم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه هاجم 10 أهداف تابعة لحزب الله في 7 مناطق مختلفة في جنوب لبنان.
 
 
وقال في بيان: "هاجمنا مستودعا عسكريا، وبنى تحتية ومبان عسكرية ومنصة إطلاق يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان".
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