بلدية طرابلس اطلقت حملة تنظيف مجرى نهر ابو علي

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اطلقت بلدية طرابلس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركة "لافاجيت"، حملة تنظيف مجرى نهر ابو علي في طرابلس.بدأت حملة التنظيف من جهة المحجر الصحي ودوار النهر، على ان تستكمل عملية تنظيف مجرى النهر خلال الايام المقبلةودعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، "المواطنين وأصحاب المحال على طول المجرى، الى المحافظة على نظافة النهر وعدم رمي النفايات والمخلفات والخضار والفاكهة وغيرها تحت طائلة المسؤولية"، ولفت الى ان" عناصر شرطة البلدية ستقوم بتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين"، وشكر يمق غرفة التجارة في طرابلس بشخص رئيسها توفيق دبوسي على دعمها لإنجاح حملة التنظيف، كما شكر شركة "لافاجيت"، ادارة وعمالا، على جهودهم ودورهم.