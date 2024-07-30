"في حال شنت هجوماً على لبنان هذا ما سيحدث".. مستشار خامنئي يهدّد إسرائيل

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أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، أن إسرائيل ستواجه برد قاسٍ في حال شنت هجوماً على لبنان، بذريعة الرد على استهداف مجدل شمس في مرتفعات الجولان، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا".وقال خرازي اليوم الثلاثاء: "يجب أن تعرف إسرائيل أنها إذا أقدمت على هذه المخاطرة فإنها ستواجه رداً قاسياً".وتابع: "أفضل حل لنتنياهو هو إنهاء الحرب الوحشية في غزة، لأنه إذا استمر في الحرب فلن يحصل على شيء سوى الخسائر البشرية والدمار".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "إسرائيل تعتزم الآن توسيع نطاق الحرب من خلال اتهام حزب الله بضرب الجولان المحتل"، مضيفاً أن "الاتهامات الإسرائيلية سخيفة، حيث يعارض سكان الجولان المحتل، السلطات الإسرائيلية".واتهمت السلطات الإسرائيلية حزب الله بالتسبب بضربة مجدل شمس، وتوعدت بالرد. من جهته نفى "حزب الله" تورطه في هذا الحادث. (العربية)