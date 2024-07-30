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لبنان

كلية العلوم الاقتصادية تنجز امتحانات الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة 3500 مرشح

Lebanon 24
30-07-2024 | 04:58
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نظّمت كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية مباراة الدخول إلى سنة أولى إجازة، وتوزّع نحو 3500 مرشح على 11 مركز امتحان في مناطق الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وجبل لبنان.
وقالت في بيان: "تمّت المباراة بإشراف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وعميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الدكتور سليم المقدسي ومديري فروع الكلية ومجموعة من الأساتذة والموظفين في الكلية وفي وزارة التربية.
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وزار بدران و العميد المقدسي دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، وجالا مع الوزير الحلبي في عدد من مراكز الامتحانات، بحضور المدير العام لوزارة  التربية عماد الأشقر ورئيس دائرة الامتحانات  ربيع اللبان ورئيس مكتب التفتيش في الجامعة اللبنانية الدكتور وسيم رمال".
 
وذكّر البيان "أن كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال تنظم امتحانات الدخول إلى مرحلة الإجازة بالشراكة مع وزارة التربية، حيث تتولى لجان الامتحانات الرسمية في الوزارة وضعَ أسئلة الامتحانات وتصحيحها".
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