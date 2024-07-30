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لبنان

هلع وبلبلة... اتصالات مريبة ترِد إلى مواطنين في صور!

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:10
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افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات المديريّة في مكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وعلى أثر ورود اتصالاتٍ مريبة بتاريخ 28/7/2024 إلى عدد من المواطنين في منطقة صور، أثارت حالا من الهلع والبلبلة واضطرار المواطنيين إلى إخلاء  نحو 25 منزلا في بلدة طيرفلسيّة، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قام بها مكتب صور في أمن الدولة،  توافرت معلومات حول الأشخاص القائمين بهذه الاتّصالات وهم  ثلاثة فتية (فلسطينيّ ولبنانيَّان)، تمّ إحضارهم وإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم، بالتنسيق مع النيابة العامّة الاستئنافيّة في الجنوب.
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واكدت أنّ "هذه الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان، تحتّم على الجميع أعلى درجات الوعي والجدّيّة في التعاطي، وأن المزاح بأمورٍ مصيريّة تعرّض المرتكبين والمواطنين على السواء لعواقب سلبيّة، الجميع اليوم بغنى عنها".
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