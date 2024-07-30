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لبنان

أوساط قياديّة في "حزب الله" في رسالة تهديد: هذا ما سنقوم به إنّ اجتاحت إسرائيل لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 05:12
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قالت أوساط قيادية في "حزب الله" "نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجدّ وأعددنا للأمر كامل عدته".
 
 
وأضافت الأوساط لـ"الجزيرة" أنّ "مصطلح العدوّ عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه".
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وقالت: "أبلغنا الموفدون باتصالهم بالعدوّ لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدوّنا".
 
 
وتابعت الأوساط القياديّة: "طُرح علينا الموفدون عدم الردّ على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك".
 
 
وأضافت: "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف".
 
 
وقالت الأوساط: "لا نتوقع اجتياحاً بريّاً ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة".
 
 
وأشارت إلى أنّ "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل".
 
 
وقالت: "لم يفاجئنا التبني الأميركي لرواية العدو وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني".
 
 
 

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