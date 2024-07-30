أوساط قياديّة في "حزب الله" في رسالة تهديد: هذا ما سنقوم به إنّ اجتاحت إسرائيل لبنان

وأضافت الأوساط لـ"الجزيرة" أنّ "مصطلح العدوّ عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه".

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وقالت: "أبلغنا الموفدون باتصالهم بالعدوّ لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدوّنا".

وتابعت الأوساط القياديّة: "طُرح علينا الموفدون عدم الردّ على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك".

وأضافت: "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف". وقالت الأوساط: "لا نتوقع اجتياحاً بريّاً ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة". وأشارت إلى أنّ "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل". وقالت: "لم يفاجئنا التبني الأميركي لرواية العدو وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني".

قالت أوساط قيادية في "حزب الله" "نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجدّ وأعددنا للأمر كامل عدته".