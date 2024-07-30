الطقس غداً قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة.. ماذا في التفاصيل؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع على الجبال.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحيانا، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع على الجبال.الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية.الجمعة: قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 26 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 28 درجة، في الداخل من 21 إلى 36 درجة.