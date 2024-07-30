Advertisement

لبنان

الطقس غداً قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1228259-638579438670720938.jpg
Doc-P-1228259-638579438670720938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع على الجبال.
Advertisement
وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس صيفي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات، وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح أحيانا، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر.
الأربعاء:  قليل الغيوم إلى غائم جزئيا إجمالا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، بينما ترتفع على الجبال.
الخميس:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية.
الجمعة:  قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
-الحرارة على الساحل من 26 إلى 32 درجة،  فوق الجبال من 18 إلى 28 درجة،  في الداخل من 21 إلى 36 درجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-07-30
08:27 | 2024-07-30
08:22 | 2024-07-30
08:20 | 2024-07-30
08:16 | 2024-07-30
08:15 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24