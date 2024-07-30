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لبنان

الراعي استقبل ايلي الخوري وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد

Lebanon 24
30-07-2024 | 07:16
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ايلي الخوري، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد لا سيما تداعيات ما يحدث في الجنوب وهاجس الحرب، اضافة الى موضوع الاستحقاق الرئاسي والمبادرات التي يقوم بها التكتل.
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وقال النائب الخوري بعد اللقاء: "زيارة غبطة البطريرك في الديمان وعلى مشارف الوادي المقدس لها نكهة مختلفة وقد عرضت معه بالدرجة الاولى موضوع الساعة وهوموضوع الجنوب لا سيما وان لدى سيدنا هاجسا كبيرا وخوفا حول الحرب الدائرة في جنوب لبنان والمنتظر خلال الايام المقبلة وتبادلنا الافكار و التخوف الموجود لدى كل اللبنانيين من حدوثها".

اضاف:"وعرضنا ايضا الموضوع الحاضر دائما وهو موضوع رئاسة الجمهورية واسباب عدم الانتخاب والنقاش حول الحوار والمبادرات وكانت مناسبة للتدول في موضوع المبادرة الاخيرة التي التي قمنا بها كتكتل للجمهورية القوية واكدت له اننا مستمرون في المبادرات لخلق دينامية تسهم في حل دستوري خصوصا واننا كنا السباقين في اطلاق المبادرات منذ بدء الاستحقاق الرئاسي من اجل ايجاد الحلول وانتخاب رئيس للجمهورية ".
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