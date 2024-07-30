Advertisement

لبنان

وزير بريطانيّ لمواطنيه: غادروا لبنان الآن.. وهذه رسالتي إلى "الحزب"

Lebanon 24
30-07-2024 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1228276-638579474163257648.jpg
Doc-P-1228276-638579474163257648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية البريطانيّة ديفيد لامي "رسالتي لمواطنينا في لبنان غادروا الآن".
 
 
وأضاف لامي: "سنسعى لمنع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، وندعو "الحزب" إلى وقف إطلاق النار".
Advertisement
 
 
وتابع: "نستعدّ لكل السيناريوهات في لبنان".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن موعد وقف الحرب.. هذا ما كشفه نائب الامين العام لـ"حزب الله"
lebanon 24
30/07/2024 18:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب غزة تؤسس لتحالف بين "حزب الله" و"الجماعة الإسلامية"
lebanon 24
30/07/2024 18:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حيز مهم لحزب الله.. اليكم كواليس المحادثات الاسرائيلية ـ الاميركية
lebanon 24
30/07/2024 18:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم" عن مصدر في الكابينت الأمني والسياسي: إسرائيل لا تزال عند قرارها بشنّ هجوم على "حزب الله"
lebanon 24
30/07/2024 18:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

لامي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-07-30
10:45 | 2024-07-30
10:34 | 2024-07-30
10:17 | 2024-07-30
10:13 | 2024-07-30
10:00 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24