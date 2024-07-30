وزير بريطانيّ لمواطنيه: غادروا لبنان الآن.. وهذه رسالتي إلى "الحزب"

قال وزير الخارجية البريطانيّة ديفيد لامي "رسالتي لمواطنينا في لبنان غادروا الآن".

وأضاف لامي: "سنسعى لمنع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، وندعو "الحزب" إلى وقف إطلاق النار".

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وتابع: "نستعدّ لكل السيناريوهات في لبنان".