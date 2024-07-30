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لبنان
وزير بريطانيّ لمواطنيه: غادروا لبنان الآن.. وهذه رسالتي إلى "الحزب"
Lebanon 24
30-07-2024
|
07:39
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قال وزير الخارجية البريطانيّة ديفيد لامي "رسالتي لمواطنينا في لبنان غادروا الآن".
وأضاف لامي: "سنسعى لمنع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، وندعو "الحزب" إلى وقف إطلاق النار".
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وتابع: "نستعدّ لكل السيناريوهات في لبنان".
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