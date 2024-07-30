بيان مهمّ وجديد من شركة طيران الشرق الأوسط... ماذا أعلنت فيه؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أن رحلتيها ليومي 30/31 تموز 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تأخير عودتها الى 31 تموز 2024 صباحاً بدلاً من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

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وأضافت: "يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة".

كما قررت الشركة تسيير رحلة إضافية الى أثينا ME253/254 لتأمين عودة اللبنانيين العالقين هناك بسبب تعليق الشركات الاخرى رحلاتها الى لبنان.

وتابعت أنّ "رحلة ME253 من بيروت إلى أثينا تقلع عند الساعة 18:00، ورحلة ME254 من أثينا إلى بيروت تقلع عند الساعة 20:55".