مقتل إسرائيلي... "حزب الله" أصاب مبنى بشكل مباشر في هغوشريم

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن مقتل إسرائيليّ جراء إصابة مبنى بشكل مباشر، بنيران "حزب الله" في مستوطنة هغوشريم.

وكانت أشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، ودويّ صفارات الإنذار في عدّة مستوطنات.

Advertisement