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لبنان

مقتل إسرائيلي... "حزب الله" أصاب مبنى بشكل مباشر في هغوشريم

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:15
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، عن مقتل إسرائيليّ جراء إصابة مبنى بشكل مباشر، بنيران "حزب الله" في مستوطنة هغوشريم.
 
 
وكانت أشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، ودويّ صفارات الإنذار في عدّة مستوطنات.
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إلى ذلك، قال "حزب الله" في بيان: "رداً على اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".
 
 
 

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