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لبنان

وديع الخازن أبرق إلى قائد الجيش مُهنّئاً: اثبتم أنكم على مستوى التضحيات

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:20
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أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، وبمناسبة عيد الجيش، إلى العماد قائد الجيش جوزف عون مُهنّئاً.

 وجاء في البرقية: "تحية طيبة،   وبعد. نتوجه بمناسبة عيد الجيش اللبناني بالتحية والتقدير إلى المؤسّسة العسكرية، قيادةً وضباطاً وأفراداً سائلين الله أن يعيده عليكم وعلى وطننا الحبيب لبنان وأهلنا بالأمن والسلامة، موجّهين التحية إلى شهداء الجيش اللبناني والمقاومة الوطنية الذين سقطوا دفاعاً عن وحدة الوطن واستقلاله ومقدّرين كل الجهود والتضحيات التي تبذل في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
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وأضاف: "إننا، إذ نرفع لكم التحية في عيد الجيش الوطني، نأمل أن تستمرّوا بعزيمتكم الدائمة التي لا تلين في وجه كل من يتآمر على الوطن، وقد اثبتم في كل الأزمات أنكم على مستوى التضحيات والمسؤولية".
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