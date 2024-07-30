" الادارة والعدل" عقدت جلسة.. وهذا ما درسته

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وصدر بعد انتهاء الجلسة بيان أشار الى ان اللجنة عقدت جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، لدرس جدول اعمالها المقرر.

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فكان سبق للجنة في الجلسة السابقة ان ناقشت امكانية تطوير القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وذلك من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.وتابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة ما بدأت به في الجلسة السابقة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وعلى أسبابه الموجبة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.