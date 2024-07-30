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لبنان

في مرفأ بيروت.. العمل سيكون 24/24!

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:41
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أفاد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفا بيروت عمر عيتاني في بيان، اليوم "ان المرفأ وضع طاقمه في جهوزية تامة، والعمل سيكون 24/24 لتسهيل كل ما يتطلب، لدى الوزارات والإدارات المعنية، لإنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة داخل المرفأ، وذلك عطفا على النداء الذي أطلقته نقابة مستوردي المواد الغذائية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، ومن أجل مصلحة لبنان واللبنانيين"
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

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