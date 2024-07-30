في مرفأ بيروت.. العمل سيكون 24/24!

أفاد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفا بيروت عمر عيتاني في بيان، اليوم "ان المرفأ وضع طاقمه في جهوزية تامة، والعمل سيكون 24/24 لتسهيل كل ما يتطلب، لدى الوزارات والإدارات المعنية، لإنجاز معاملات السلع الغذائية المستوردة الموجودة داخل المرفأ، وذلك عطفا على النداء الذي أطلقته نقابة مستوردي المواد الغذائية من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، ومن أجل مصلحة لبنان واللبنانيين"

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