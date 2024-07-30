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لبنان

كتاب من ميقاتي لتأمين فعاليات الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك الدويهي

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:49
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اصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى كل من وزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لامن الدولة يتعلق بتأمين فعاليات الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك مار إسطفان الدويهي الإهدني يومي الجمعة والسبت المقبلين.
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وجاءفي الكتاب: نظراً لأهمية هذا الحدث الوطني المُبارك والمُشاركة الشعبية الكثيفة المتوقعة في فعالياته،يُطلب اليكم، ومنذ صباح يومي التطويب، الإيعاز لمن يلزم بإتخاذ كل التدابير المُناسبة لتنظيم وتسهيل عملية إنتقال المواطنين المشاركين في الاحتفالات التي تترافق مع هذا الحدث وضمان سلامتهم وأمنهم، والتنسيق بهذا الخصوص عند الإقتضاء، مع الدوائر المختصة في البطريركية المارونيّة.
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