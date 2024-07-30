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لبنان

الانتاج الدرامي في لبنان.. مدار بحث بين المكاري والمنتج ايلي معلوف

Lebanon 24
30-07-2024 | 09:12
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بحث وزير الاعلام زياد المكاري مع المخرج والمنتج ايلي المعلوف في الانتاج الدرامي في لبنان والعوائق التي أدت الى فرملته، وذلك في مكتب الوزير في تلفزيون لبنان - تلة الخياط.
واستعرض معلوف الاعمال التي قدمتها شركة "فينيكس بيكتشرز"، لاسيما التاريخية منها ونجاحاتها، متمنيا "أن يعود استديو تلفزيون لبنان في الحازمية، الموقع الابرز للانتاجات المحلية كما كان، وهو سبق أن صور مشاهد محاكمات مسلسل "خيوط في الهواء".

وثمن معلوف التحرك الذي يقوم فيه وزير الاعلام تقديرا للنجوم المخضرمين وحركته لاستعادة الدور الاعلامي الرسمي رغم الظروف الصعبة".

وأشار الى انه "تقديرا لهذا التحرك سيقدم لتلفزيون لبنان من أعماله هدية : مسلسل " ليلة القرار " من تأليف الكاتب انطوان غندور ويتناول عهود أربعة رؤساء ومسلسل " ورود ممزقة".

وشكر المكاري بدوره المنتج ايلي معلوف على "مبادرته وحرصه على الدراما اللبنانية ومحبته لتلفزيون لبنان".

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