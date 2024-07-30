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لبنان
"أسبوع صعب وثقيل"... وئام وهاب: حمى الله لبنان
Lebanon 24
30-07-2024
|
10:17
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":
"عملية تظليل كبيرة تجري في الإتصالات السياسية وفي الإعلام حول ما يمكن أن يحصل. لم أسمع حتى الآن معلومة مفيدة. أسبوع صعب وثقيل. حمى الله لبنان".
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