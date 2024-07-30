"أسبوع صعب وثقيل"... وئام وهاب: حمى الله لبنان

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":

"عملية تظليل كبيرة تجري في الإتصالات السياسية وفي الإعلام حول ما يمكن أن يحصل. لم أسمع حتى الآن معلومة مفيدة. أسبوع صعب وثقيل. حمى الله لبنان".