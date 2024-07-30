Advertisement

لبنان

"أسبوع صعب وثقيل"... وئام وهاب: حمى الله لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1228322-638579567824998089.jpg
Doc-P-1228322-638579567824998089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
 
"عملية تظليل كبيرة تجري في الإتصالات السياسية وفي الإعلام حول ما يمكن أن يحصل. لم أسمع حتى الآن معلومة مفيدة. أسبوع صعب وثقيل. حمى الله لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم قوات اليونيفيل: الحالة في الجنوب لبنان لا تزال متوترة
lebanon 24
30/07/2024 18:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": بلدة الطيبة وأطراف بلدات العديسة ومركبا ويارون تتعرّض لقصف مدفعيّ إسرائيلي
lebanon 24
30/07/2024 18:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح 3 حرائق في الجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
lebanon 24
30/07/2024 18:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اردوغان: إسرائيل ليست خطراً على لبنان وفلسطين فقط بل على العالم
lebanon 24
30/07/2024 18:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وئام وهاب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:47 | 2024-07-30
10:45 | 2024-07-30
10:34 | 2024-07-30
10:13 | 2024-07-30
10:00 | 2024-07-30
09:12 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24