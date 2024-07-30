الدولار "قفز" في إسرائيل... ما علاقة "الحزب"؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه بعد الإصابة "القاتلة" في مستوطنة هغوشريم، قفز الدولار إلى 3.75 شيكل واليورو إلى 4.05 شيكل.

وكان "حزب الله" أطلق صاروخاً اليوم على المستوطنة الإسرائيليّة، أصاب أحد المباني بشكل مباشر، ما أدّى إلى مقتل إسرائيليّ. (رصد لبنان 24)