شيخ العقل حيّا مواقف ابناء الجولان المتمسكين بالهوية العربية

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديموقراطي.وتناول اللقاء التطورات والمستجدات الراهنة، وتخلله التنويه بموقف ابناء مجدل شمس والجولان عموما عقب المأساة التي حصلت، والنابع من موقف الطائفة الثابت في التمسك بالهوية العربية والإسلامية وتاريخ الطائفة وتراثها الأثيل.وأثنى شيخ العقل والنائب جنبلاط على الوعي الجماعي لأبناء الجولان، وحكمتهم في وأد الفتنة وقطع الطريق على استغلال دماء الشهداء والابرياء الذين سقطوا، بهدف تنفيذ مخططات ومآرب سياسية وتفتيتية، تخدم الاحتلال الاسرائيلي، الذي لم يتوانَ عن استخدام الأساليب المختلفة لتحقيق أهدافه التوسعية والتدميرية للمنطقة، غير آبه بكل القوانين الانسانية والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.