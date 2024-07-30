سليمان نعى أمين حطيط: لم يقبل التخلي عن حبة واحدة من تراب الوطن

نعى الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان، "العميد الركن الدكتور أمين محمد حطيط".

وقال سليمان: "ترك بصماته على حدودنا الجنوبية، فلم يقبل التخلي عن حبة واحدة من تراب الوطن، ولا حتى المساومة عليها. عاد جسده إلى الأرض التي أحبها. أما ذكراه فباقية طيبة وحميدة عند كل من رافقه وعمل معه في المؤسسة العسكرية وعند كل عارفيه ومحببيه. رحم الله العميد الركن الدكتور أمين حطيط، وأصدق التعازي لذويه". (الوكالة الوطنية)