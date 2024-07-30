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لبنان

إطلاق نار بمحلة باب الرمل في طرابلس.. ما القصة؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 11:17
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أقدم كل من المدعو "خ.م" و "ع.م" و "س.م" و"ف.ح" على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو "و.ص" و"ا.ح" في محلة باب الرمل بطرابلس، ما ادى الى اصابة "و.ص" بطلق ناري في فخذه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
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وبحسب المعلومات، فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.


الى ذلك، عرف ان الاشكال بين الاطراف ناتج عن خلافات سابقة.
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