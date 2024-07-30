إطلاق نار بمحلة باب الرمل في طرابلس.. ما القصة؟

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أقدم كل من المدعو "خ.م" و "ع.م" و "س.م" و"ف.ح" على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو "و.ص" و"ا.ح" في محلة باب الرمل بطرابلس، ما ادى الى اصابة "و.ص" بطلق ناري في فخذه، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فرّ مطلقو النار الى جهة مجهولة.الى ذلك، عرف ان الاشكال بين الاطراف ناتج عن خلافات سابقة.