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لبنان

تعميم صورة مشتبه به بجرائم نصب وانتحال صفة.. هل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:03
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صــدر عـــن المديريّة العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التّالــــي: "تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو ع. ح. (من مواليد عام 1992، لبناني)، الموقوف لدى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، والذي كان ينفّذ عمليات نصب واحتيال، من خلال الاتّصال بضحاياه بواسطة أرقام هاتفيّة عديدة، ويوهمهم منتحلاً صفة المحاميّة كاتيا سعادة وأسماء أخرى لمدّعين وهمييّن أو أسماء مراكز عسكريّة، بأنّه توجد بحقّهم دعاوى قضائيّة لدى القضاء أو في فصيلة الرملة البيضاء، ليجبرهم على تحويل مبالغ ماليّة، لقاء التّراجع عن تلك الادّعاءات المزعومة.
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أمّا الأرقام التي كان يستخدمها للاتّصال بالضّحايا، فنذكر منها:
639609512294
905283-78
069275-81
367591-71
810717-78
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الحضور إلى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائية الكائن في مبنى وزارة العدل/ الطابق الأرضي، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 424336-01، 422965-01لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
وتحذر المديريّة العامّة المواطنين من الوقوع ضحيّة أعمال مماثلة، وتطلب منهم التّأكّد من الجهات الرسميّة المختصّة من صحّة أي معلومات أو ادّعاءات يتلقّونها". (الوكالة الوطنية)
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