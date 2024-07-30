الجميّل يتبلغ بدء أعمال تأهيل طريق حملايا - عين الخروبة - المياسة في اليومين المقبلين

اعلن اقليم المتن الكتائبي في بيان،ان "وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ابلغ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل ان الأشغال لتأهيل طريق حملايا عين الخروبة المياسة ستبدأ في اليومين المقبلين، وذلك بعد مراجعات متعددة وتواصل مباشر بين الجميل وحمية انتهت بإنجاز مراحل التلزيم الضرورية لبدء الأعمال ومن ضمنها موافقة ديوان المحاسبة".

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(الوكالة الوطنية)