Advertisement

لبنان

الجميّل يتبلغ بدء أعمال تأهيل طريق حملايا - عين الخروبة - المياسة في اليومين المقبلين

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1228363-638579638245065203.jpg
Doc-P-1228363-638579638245065203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلن اقليم المتن الكتائبي في بيان،ان "وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ابلغ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل ان الأشغال لتأهيل طريق حملايا عين الخروبة المياسة ستبدأ في اليومين المقبلين، وذلك بعد مراجعات متعددة وتواصل مباشر بين الجميل وحمية انتهت بإنجاز مراحل التلزيم الضرورية لبدء الأعمال ومن ضمنها موافقة ديوان المحاسبة".
Advertisement
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2024-07-30
14:54 | 2024-07-30
15:19 | 2024-07-30
15:14 | 2024-07-30
15:10 | 2024-07-30
15:04 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24