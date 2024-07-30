28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قرارٌ لوزير الماليّة بشأن تمديد مهلة احتساب الرسوم
Lebanon 24
30-07-2024
|
12:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً، مدد بموجبه "مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي:
Advertisement
بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024
بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024
ويأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
Lebanon 24
غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق
12:50 | 2024-07-30
30/07/2024 12:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
Lebanon 24
هذا ما ابلغه وهاب لبعض المقربين منه
01:30 | 2024-07-30
30/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية
13:27 | 2024-07-30
30/07/2024 01:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
Lebanon 24
بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي
13:15 | 2024-07-30
30/07/2024 01:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات حاسمة في لبنان.. إسرائيل تتحضر لـ"الضربة" و "الحزب" يُحرّك صواريخه!
Lebanon 24
لحظات حاسمة في لبنان.. إسرائيل تتحضر لـ"الضربة" و "الحزب" يُحرّك صواريخه!
16:50 | 2024-07-29
29/07/2024 04:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:59 | 2024-07-30
الرد الإسرائيلي نُفّذ وانتهى.. إليكم بالتفاصيل ما حصل في حارة حريك اليوم
14:54 | 2024-07-30
ميقاتي يدين العدوان السافر على الضاحية الجنوبية: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته
15:19 | 2024-07-30
كرامي: المسؤولية عن الحرب تقع على المجتمع الدولي الذي يتفرّج على دمنا
15:14 | 2024-07-30
رداً على هجوم بيروت.. حزب الله يطلق سرباً من المسيرات على إسرائيل
15:10 | 2024-07-30
بيان لـ"حماس" بعد "ضربة الضاحية".. هذا ما جاء فيه
15:04 | 2024-07-30
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
30/07/2024 22:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
30/07/2024 22:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
30/07/2024 22:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24