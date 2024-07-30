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لبنان

مسيّرات وصواريخ وصلت إلى الجليل الأعلى.. بيان من إسرائيل بشأن لبنان

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:18
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أكّد الجيش الإسرائيلي اليوم أن "حزب الله" أطلق خلال الساعات الماضية نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان وصلت إلى مناطق عدة في الجليل الأعلى.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّه "بعد دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خلال اليوم تم رصد عبور عدد من المسيّرات عبر الأجواء اللبنانية وانفجارها في منطقة بيت هِلل، كما تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في يرؤون والمطلة ويفتاح ما أدى إلى اندلاع حرائق".
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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته ردّت على هذا الهجوم إذ زعم أن سلاح الجو أغار على أهداف لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وكفركلا جنوب لبنان. 

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