مسيّرات وصواريخ وصلت إلى الجليل الأعلى.. بيان من إسرائيل بشأن لبنان

أكّد الجيش الإسرائيلي اليوم أن "حزب الله" أطلق خلال الساعات الماضية نحو 15 قذيفة صاروخية من لبنان وصلت إلى مناطق عدة في الجليل الأعلى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أنّه "بعد دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى خلال اليوم تم رصد عبور عدد من المسيّرات عبر الأجواء اللبنانية وانفجارها في منطقة بيت هِلل، كما تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في يرؤون والمطلة ويفتاح ما أدى إلى اندلاع حرائق".

Advertisement

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته ردّت على هذا الهجوم إذ زعم أن سلاح الجو أغار على أهداف لـ"حزب الله" في عيتا الشعب وكفركلا جنوب لبنان.