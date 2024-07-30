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لبنان

توتر في الجنوب وتسجيل إصابات.. إليكم آخر التطورات هناك

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:30
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استهدف العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة الخيام بالقذائف الفوسفورية.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة قائد مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية- الدفاع المدني في المدينة.


كما علم بتسجيل عدد من الاصابات، تم نقلهم الى مستشفى مرجعيون للمعالجة.
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أيضاً، استهدف العدو بلدة حولا وبلدة دير سريان من دون تسجيل إصابات.
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