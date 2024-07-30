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لبنان

غارة على حارة حريك تستهدف قياديا في "حزب الله".. إسرائيل تُعلن انتهاء العملية وأميركا تعلّق

Lebanon 24
30-07-2024 | 12:50
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء استهداف قيادي بارز في حزب الله بغارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وتتضارب المعلومات حول نتيجة الغارة الإسرائيلية على المبنى المستهدف، إذ أشارت المعلومات الأولية إلى أن الضربة فشلت.
 
وفيما لم يتم التأكّد بعد من الشخصية المستهدفة، افادت مصادر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى بينهم أطفال، حيث انتشرت دعوات عاجلة للتبرع بالدم من كل الفئات.
 
من جانبه، وتعليقا على الضربة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اننا "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من الاسرائيلين".

وتابع: "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها"، لافتا إلى أن "الهجوم على بيروت انتهى".
 
بالتوازي، قالت وزارة الخارجية الاميركية أن واشنطن تواصل التركيز على الدبلوماسية وتريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
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