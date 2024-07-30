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لبنان
"حزب الله" شيع الشهيد عباس فادي حجازي في الغبيري
Lebanon 24
30-07-2024
|
13:00
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شيع "حزب الله" الشهيد عباس فادي حجازي "عباس الحر"، في روضة الحوراء زينب - الغبيري، بمسيرة حاشدة انطلقت من باحة الروضة وجابت الشوارع المحيطة بها، بمشاركة أعضاء كتلة "الوفاء للمقاومة" النواب وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من جمهور المقاومة، الذين أطلقوا الهتافات والصرخات الحسينية، والمنددة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزة وفلسطين والمقاومة.
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وقبل انطلاق مسيرة التشييع، أقيمت مراسم تكريمية للشهيد حيث تولت ثلة من رفاقه حمل النعش الذي لف بعلم الحزب.
وبعد ذلك، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد، قبل أن يوارى الثرى.
(الوكالة الوطنية)
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