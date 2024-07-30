بعد "ضربة الضاحية"... هذا ما أعلنه الجيش الاسرائيلي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم عقب الضربة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية اننا "هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من الاسرائيلين".





وتابع: "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها".

Advertisement