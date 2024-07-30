أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض فريق عمل الـ"mtv" للاعتداء أثناء تغطية التطورات في الضاحية الجنوبية لبيروت.





وعلم ان الزميلة نوال بري تعرضت للاعتداء وطلب منها مغادرة المكان.

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وافيد بمنع إجراء المقابلات الاعلامية في مكان حصول الغارة.