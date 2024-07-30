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لبنان

الإعتداء على إعلامية و"طردها" من الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
30-07-2024 | 13:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض فريق عمل الـ"mtv" للاعتداء أثناء تغطية التطورات في الضاحية الجنوبية لبيروت.


وعلم ان الزميلة نوال بري تعرضت للاعتداء وطلب منها مغادرة المكان.
 
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وافيد بمنع إجراء المقابلات الاعلامية في مكان حصول الغارة.
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