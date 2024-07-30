بعد الضربة على حارة حريك.. هذا ما قالته واشنطن

قالت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصل التركيز على الدبلوماسية وتريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

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كذلك، علّق البيت الأبيض، مساء اليوم، على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجوبية لبيروت، قائلا: "الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل حتمية".وكان قد أكّد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف قيادي بارز في "حزب الله" بعد تنفيذ ضربة على مبنى قرب مستشفى بهمن.