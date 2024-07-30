Advertisement

لبنان

طهران تندّد بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية: آثم وجبان!

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1228406-638579717973688178.jpg
Doc-P-1228406-638579717973688178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نددت السفارة الإيرانية في بيروت، في بيان مساء اليوم، بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، واصفة إياه بـ"الآثم والجبان".

وقال البيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لاختيار مرشحهم الرئاسي... الرعايا الايرانيون في لبنان يقترعون في السفارة الإيرانية
lebanon 24
31/07/2024 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مقر السفارة الايرانية في لبنان
lebanon 24
31/07/2024 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نقابي ايراني - لبناني في جنيف: محور المقاومة يخوض معركة الانسانية
lebanon 24
31/07/2024 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باقري بعد لقائه بوحبيب: ايران تسعى إلى تحقيق الامن والاستقرار في لبنان
lebanon 24
31/07/2024 00:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

ايران

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:59 | 2024-07-30
14:54 | 2024-07-30
17:05 | 2024-07-30
16:47 | 2024-07-30
16:43 | 2024-07-30
16:32 | 2024-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24