إضرام النار بـ3 بسطات في طرابلس قبل قليل.. إليكم ما جرى

Advertisement

أقدم أحد المواطنين على إضرام النار بـ3 بسطات عائدة له بالقرب من مبنى مصلحة المياه القديمة في طرابلس، وذلك على خلفية قيام القوى الامنية بتبليغه بضرورة ازالتها بمهلة اقصاها صباح غد الأربعاء تحت طائلة مصادرتها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وبحسب المصادر، أقدم صحب البسطات على حرقها غضباً لانها هي مصدر رزقه الوحيد.