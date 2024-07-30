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لبنان

إضرام النار بـ3 بسطات في طرابلس قبل قليل.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:41
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أقدم أحد المواطنين على إضرام النار بـ3 بسطات عائدة له بالقرب من مبنى مصلحة المياه القديمة في طرابلس، وذلك على خلفية قيام القوى الامنية بتبليغه بضرورة ازالتها بمهلة اقصاها صباح غد الأربعاء تحت طائلة مصادرتها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المصادر، أقدم صحب البسطات على حرقها غضباً لانها هي مصدر رزقه الوحيد.
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