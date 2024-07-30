ميقاتي يدين العدوان السافر على الضاحية الجنوبية: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته

دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان مساء اليوم، العدوان الاسرائيلي السافر على الضاحية الجنوبية، معتبراً انه "حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين".





وأشار ميقاتي الى أن "العدوان الاسرائيلي برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لالزام اسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".

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