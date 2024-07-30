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دانت حركة "حماس"، في بيان مساء اليوم، العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيراً الى أنه " تصعيد خطير يتحمّل العدو الاسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته".وجاء في البيان: "ندين بشدّة العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، والذي استهدف مقراً لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء، ونعدّه تصعيداً خطيراً يتحمّل العدو الاسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعياته".واضاف البيان: "نعلن تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، والإخوة في حزب الله، ونؤكّد أن غطرسة العدو ومحاولته استعادة هيبته وردعه المفقود، بارتكاب المزيد من الجرائم في فلسطين ولبنان واليمن والشرق الأوسط، لن يكون إلا مغامرة غير محسوبة، سيدفع ثمنها غالياً، فقد انتهى الزمن الذي يعربد فيه العدو في بلادنا ومنطقتنا العربية".وتابع: "أمام هذا العدوان الغاشم على لبنان، نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية عن جرائم اسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة، عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري المفتوح والذي أغرى العدو والنازيين الجدد بارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم التي تهدد السلم والأمن في عموم الشرق الأوسط".وختم: "ندعو كافة قوى الأمة ومكوناتها وأحزابها، إلى الوحدة والتضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق ومقاومته الباسلة التي خرجت دفاعاً عن شعبنا الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، كما ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية في وقف الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا، ووقف عدوان اسرائيل على لبنان والشعب اللبناني على طريق إنهاء الاحتلال لفلسطين ولأراضينا العربية المحتلة".