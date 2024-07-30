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لبنان

كرامي: المسؤولية عن الحرب تقع على المجتمع الدولي الذي يتفرّج على دمنا

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:19
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كتب النائب فيصل كرامي عبر منصة "اكس": "الى كل القوى الدولية والعربية واللبنانية التي تؤكّد يوماً بعد يوم رفضها لحرب واسعة بين لبنان والكيان الصهيوني، ها قد اتحفتكم اسرائيل بضرب الضاحية الجنوبية التي هي جزء من بيروت العاصمة.
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هل تتوقعون ان نهبّ جميعاً لكي نقول للمقاومة اللبنانية ارجوك ان لا تقومي بالرد على هذا العدوان؟
هل تتوقعون ان تسكت المقاومة اللبنانية التي توعّدت بأن المطار بالمطار، وان الكهرباء بالكهرباء والعاصمة بالعاصمة؟".
واضاف:"امام العجز الدولي المهين والمعيب عن ردع التوحّش الاسرائيلي نقول للجميع وبكثير من المرارة والواقعية اننا مقبلون فعلاً على حرب لا يعلم غير الله عواقبها، وان المسؤولية الاولى عن اشتعال هذه الحرب تقع على المجتمع الدولي الذي يتفرّج على دمنا ودمارنا ويصفّق للنتن ياهو". (الوكالة الوطنية)
 
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