حفل الشامي في بيروت يثير جدلاً كبيراً.. انقسام عقب "ضربة الضاحية"

🔴 حشود شعبية واسعة مع انطلاق حفل ضخم لـ #الشامي في #بيروت بالتزامن مع تداعيات الغارة الاسرائيلية على #الضاحية_الجنوبية
🔴 هذا هو لبنان المنقسم بين مشروع ايران المذهبي المتطرف ومشروع الازدهار والانخراط في المحيطين العربي والدولي.#لبنان #لبنان_لا_يريد_الحرب #بيروت pic.twitter.com/Q4wkGswhoc
— طوني بولس (@TonyBouloss) July 30, 2024
🔴 حشود شعبية واسعة مع انطلاق حفل ضخم لـ #الشامي في #بيروت بالتزامن مع تداعيات الغارة الاسرائيلية على #الضاحية_الجنوبية
🔴 هذا هو لبنان المنقسم بين مشروع ايران المذهبي المتطرف ومشروع الازدهار والانخراط في المحيطين العربي والدولي.#لبنان #لبنان_لا_يريد_الحرب #بيروت pic.twitter.com/Q4wkGswhoc