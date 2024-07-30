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لبنان

حفل الشامي في بيروت يثير جدلاً كبيراً.. انقسام عقب "ضربة الضاحية"

Lebanon 24
30-07-2024 | 15:40
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احيا النجم الشاب الشامي حفلاً مميزاً، مساء اليوم، في ختام مهرجان أعياد بيروت، حضره جشد جماهيري كبير.


وأقيم الحفل الذي تنظمه شركات 2U2C و Star System وGAT، بعد وقت قليل من تعرّض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارة إسرائيلية نتج عنها شهيد وإصابات عدة، ما احدث جدلاً كبيراً عبر منصات مواقع التواصل حيث انتقد العديد ما اعتبروه "انقساماً" في المجتمع في حين راى البعض الآخر أن هذا الحفل يعبّر عن صورة لبنان الحضارية. 
 
 
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