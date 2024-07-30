حفل الشامي في بيروت يثير جدلاً كبيراً.. انقسام عقب "ضربة الضاحية"

احيا النجم الشاب الشامي حفلاً مميزاً، مساء اليوم، في ختام مهرجان أعياد بيروت، حضره جشد جماهيري كبير.





وأقيم الحفل الذي تنظمه شركات 2U2C و Star System وGAT، بعد وقت قليل من تعرّض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارة إسرائيلية نتج عنها شهيد وإصابات عدة، ما احدث جدلاً كبيراً عبر منصات مواقع التواصل حيث انتقد العديد ما اعتبروه "انقساماً" في المجتمع في حين راى البعض الآخر أن هذا الحفل يعبّر عن صورة لبنان الحضارية.

🔴 حشود شعبية واسعة مع انطلاق حفل ضخم لـ #الشامي في #بيروت بالتزامن مع تداعيات الغارة الاسرائيلية على #الضاحية_الجنوبية



🔴 هذا هو لبنان المنقسم بين مشروع ايران المذهبي المتطرف ومشروع الازدهار والانخراط في المحيطين العربي والدولي.#لبنان #لبنان_لا_يريد_الحرب #بيروت pic.twitter.com/Q4wkGswhoc — طوني بولس (@TonyBouloss) July 30, 2024 Advertisement